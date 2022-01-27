"Как я воспринимаю слова Милевского о том, что он может быть нужен Динамо? Абсолютно нормально воспринимаю. Мы договаривались встретиться с ним.

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И если он предложит мне какие-нибудь идеи, а не просто, что он Милевский и должен работать в киевском Динамо, и я пойму, что это будет полезно для развития нашего клуба и станет шагом вперед – вопросов нет, я не возражаю. Я и Алиеву то же самое говорил. У меня дверь открыта для всех", – сказал Суркис в интервью YouTube-канала "Бомбардир".

Напомним, Милевский завершил игровую карьеру в 36 лет. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 гг. Алиев выступал за "бело-синих" с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013 гг.

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