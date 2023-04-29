Сидорчук – после победы над Металлистом: "Страшные новости не выходят из головы"
Полузащитник "бело-синих" Сергей Сидорчук поделился эмоциями от дуэли с харьковчанами в матче 23-го тура УПЛ (3:1).
"Важный результат для нас. Командная работа в действии.
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По понятным причинам нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы. Умань, Днепр, Николаев. Ежедневно мое родное Запорожье и область, другие города...
Не имеем права отчаиваться. Работаем дальше", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, после 23-х туров Динамо в турнирной таблице УПЛ продолжает идти четвертым, отставая от лидера – Шахтера – на 12 очков.
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