Полузащитник "бело-синих" Сергей Сидорчук поделился эмоциями от дуэли с харьковчанами в матче 23-го тура УПЛ (3:1).

"Важный результат для нас. Командная работа в действии.

Металлист – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор дебютной победы Шовковского

По понятным причинам нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы. Умань, Днепр, Николаев. Ежедневно мое родное Запорожье и область, другие города...

Не имеем права отчаиваться. Работаем дальше", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, после 23-х туров Динамо в турнирной таблице УПЛ продолжает идти четвертым, отставая от лидера – Шахтера – на 12 очков.

Динамо в большинстве обыграло аутсайдера УПЛ – аномальные герои спасают дебют Шовковского с неоднозначным судейством