Півзахисник "біло-синіх" Сергій Сидорчук поділився емоціями від дуелі з харків'янами у матчі 23-го туру УПЛ (3:1).

"Важливий результат для нас. Командна робота в дії.

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Зі зрозумілих причин немає настрою на святкування перемоги. Страшні новини не виходять з голови. Умань, Дніпро, Миколаїв. Щодня моє рідне Запоріжжя та область, інші міста...

Не маємо права впадати у відчай. Працюємо далі", – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, після 23-х турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ продовжує йти четвертим, відстаючи від лідера – Шахтаря – на 12 очок.

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