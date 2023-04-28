Металлист проиграл Динамо в 23 туре чемпионата Украины 2022/23. Видео голов и обзор матча смотрите на Футбол 24.

Александр Шовковский дебютировал в роли исполняющего обязанности наставника киевлян, поскольку Мирча Луческу требует времени на лечение. Первый тайм был безголевым. Сразу после перерыва Романюк получил красную за фол последней надежды, чем воспользовались киевляне.

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Открыв счет Сирота дальним ударом, Ванат удвоил преимущество. Прядун вернул интригу после осечки Попова, однако точку поставил Овчаренко. Динамо набрало 44 очка и сократило отставание от третьей Зари до 2 пунктов. Металлист остался предпоследним.