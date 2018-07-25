toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН ТРАНСФЕРЫ

Сидклей назвал единственную проблему в Динамо

24 июля 23:20 166 Читати українською
Сидклей назвал единственную проблему в Динамо
Сидклей / фото: ФК Динамо

Новичок Динамо Сидклей рассказал о своих первых впечатлениях от Киева и команды.

Напомним, Сидклей подписал контракт с Динамо на 5 лет, правда, еще не играл за новый клуб в официальных матчах. Тем не менее бразилец доволен своим пребыванием в Киеве.

"Все круто. Я перешел в Динамо около двух недель назад, но мне все нравится. Единственная проблема – общение. В Киеве живем в одном доме с Че Че. Там же, где и бразильцы из Шахтера – Дентиньо, Марлос, Майкон и Фернандо.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

Уже знаю несколько слов на русском, которые могу использовать на поле. Могу сказать "доброе утро", "хорошо", а также некоторые неприличные слова.

Динамо будет бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в Европе. Для этого я преодолел много трудностей. Я ушел из дома в 12 лет. Был то в одном городе, то в другом. Жил на чемоданах. Свой первый профессиональный опыт в футболе я получил в 17 лет", – цитирует Сидклея Динамомания со ссылкой на istoe.com.br.

Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Сидклей Сидклей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Малком официально стал игроком Барселоны
    Іспанія — 24 июль546 Малком официально стал игроком Барселоны
18
час
:
46
мин
Десна
19:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук