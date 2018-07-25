Сидклей назвал единственную проблему в Динамо

Новичок Динамо Сидклей рассказал о своих первых впечатлениях от Киева и команды.

Напомним, Сидклей подписал контракт с Динамо на 5 лет, правда, еще не играл за новый клуб в официальных матчах. Тем не менее бразилец доволен своим пребыванием в Киеве.

"Все круто. Я перешел в Динамо около двух недель назад, но мне все нравится. Единственная проблема – общение. В Киеве живем в одном доме с Че Че. Там же, где и бразильцы из Шахтера – Дентиньо, Марлос, Майкон и Фернандо.

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Уже знаю несколько слов на русском, которые могу использовать на поле. Могу сказать "доброе утро", "хорошо", а также некоторые неприличные слова.

Динамо будет бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в Европе. Для этого я преодолел много трудностей. Я ушел из дома в 12 лет. Был то в одном городе, то в другом. Жил на чемоданах. Свой первый профессиональный опыт в футболе я получил в 17 лет", – цитирует Сидклея Динамомания со ссылкой на istoe.com.br.