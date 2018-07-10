Динамо объявило о подписании Сидклея

Бразильский защитник Сидклей стал футболистом Динамо. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Киевское Динамо подписало долгосрочный контракт с бразильцем Сидклеем, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Футболист подписал контракт сроком на пять лет. Сидклей будет играть за Динамо под 17 номером.

Последний год бразилец выступал на правах аренды за Коринтианс.

"Очень рад, что подписал контракт с таким великим клубом, как Динамо (Киев). Приложу все усилия, чтобы помочь команде выигрывать новые трофеи и войти вместе с ней в историю.

Уже завтра отправляюсь в Австрию, чтобы присоединиться к своим новым партнерам. . Что касается формы, то я в течение двух недель тренировался в Бразилии, поэтому нахожусь в хороших физических кондициях, и на сборе уже работать без ограничений", – поделился впечатлениями Сидклей после подписания контракта с киевлянами.