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Сидклей может вернуться на родину – бразильский гранд продолжает претендовать на игрока Динамо

13:45 44 Читати українською
Сидклей может вернуться на родину – бразильский гранд продолжает претендовать на игрока Динамо
Сидклей / ФК Динамо

Бразильский Коринтианс продолжает проявлять интерес к защитнику Динамо Сидклею.

Клуб из Сан-Паулу рассматривает вариант с подписанием 26-летнего игрока "бело-синих", поскольку находится в активном поиске усиления левого фланга обороны, информирует Dynamomania, ссылаясь на бразильского журналиста Балтазара.

Другим вариантом для "тимау" является защитник мадридского Атлетико Кайо Энрике, который сейчас на правах аренды выступает за Флуминенсе.

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К слову, Коринтианс уже пытался арендовать Сидклея, но Динамо не отпустило игрока на родину, настаивая на полноценном трансфере. За бразильца киевляне хотят получить 5 миллионов евро.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо летом 2018-го года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за первую команду.

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