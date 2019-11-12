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Сідклей може повернутися на батьківщину – бразильський гранд продовжує претендувати на гравця Динамо

13:37 139 Читать на русском
Сідклей може повернутися на батьківщину – бразильський гранд продовжує претендувати на гравця Динамо
Сідклей / ФК Динамо

Бразильський Корінтіанс продовжує проявляти інтерес до захисника Динамо Сідклея.

Клуб із Сан-Паулу розглядає варіант з підписанням 26-річного гравця "біло-синіх", оскільки перебуває в активному пошуку підсилення лівого флангу оборони, інформує Dynamomania, посилаючись на бразильського журналіста Балтазара.

Іншим варіантом для "тімау" є захисник мадридського Атлетіко Кайо Енріке, який зараз на правах оренди виступає за Флуміненсе.

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До слова, Корінтіанс вже намагався орендувати Сідклея, але Динамо не відпустило гравця на батьківщину, наполягаючи на повноцінному трансфері. За бразильця кияни хочуть отримати 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018-го року. В поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за першу команду.

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