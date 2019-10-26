Динамо не хочет отдавать Сидклея в аренду и настаивает на продаже – киевляне требуют немалую сумму за бразильца

Киевское Динамо не заинтересовано в аренде бразильского защитника – клуб хотел бы продать игрока.

Бразильский защитник киевского Динамо, скорее всего, не перейдет в Коринтианс на правах аренды, сообщает издание gazetaesportiva.com.

Украинский клуб заинтересован только в полноценном трансфере. Кроме того, киевляне требуют немалую сумму за игрока – 5 млн евро. Именно столько столичный клуб заплатил в свое время за перспективного футболиста, который не смог стать основным защитником в Динамо. К слову, Сидклей даже готов пойти на уменьшение своей заработной платы чтобы вернуться на родину.

Хацкевич пожаловался на работу с бразильцами, которые провалились в Динамо

Напомним, ранее появилась информация, что на 26-летнего футболиста претендует его бывший клуб Коринтианс, который уже начал со столичным клубом переговоры об аренде игрока.

К слову, в этом сезоне Сидклей еще не сыграл за основную команду Динамо ни одного матча.

Від чемпіонського Шахтаря – до безпорадного Львова: головні фішки першого кола УПЛ