Коринтианс хочет арендовать Сидклея

Мир — 16:40 232
-
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
-
Гвардиола назвал срок реабилитации Зинченко – украинец был прооперированАнглия — 16:12 475
-
Від чемпіонського Шахтаря – до безпорадного Львова: головні фішки першого кола УПЛУкраина — 16:01 159
-
Яремчук официально продлил контракт с ГентомБельгия — 13:26 472
-
"Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земляЛига Европы — 12:30 450