Коринтианс хочет арендовать Сидклея

Бразильский Коринтианс планирует усилить линию защиты игроком киевского Динамо Сидклеем.

Защитник Динамо Феррейра Сидклей может в ближайшее время вернуться на родину, сообщает со ссылкой на журналиста Родриго Вессон бразильский портал eotimedopovo.com.br.

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На 26-летнего футболиста претендует его бывший клуб Коринтианс, который уже начал со столичным клубом переговоры об аренде игрока. К слову, трансферное окно в Бразилии еще не открыто.

Напомним, в этом сезоне Сидклей еще не сыграл за основную команду Динамо ни одного матча.

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