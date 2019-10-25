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Коринтианс хочет арендовать Сидклея

17:42 62 Читати українською
Коринтианс хочет арендовать Сидклея
Феррейра Сидклей / Фото из открытых источников

Бразильский Коринтианс планирует усилить линию защиты игроком киевского Динамо Сидклеем.

Защитник Динамо Феррейра Сидклей может в ближайшее время вернуться на родину, сообщает со ссылкой на журналиста Родриго Вессон бразильский портал eotimedopovo.com.br.

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На 26-летнего футболиста претендует его бывший клуб Коринтианс, который уже начал со столичным клубом переговоры об аренде игрока. К слову, трансферное окно в Бразилии еще не открыто.

Напомним, в этом сезоне Сидклей еще не сыграл за основную команду Динамо ни одного матча.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Коринтианс Коринтианс Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
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