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Швед попал в заявку Селтика на матч против Росс Каунти – украинец пропустил почти два месяца

16:27 13 Читати українською
Швед попал в заявку Селтика на матч против Росс Каунти – украинец пропустил почти два месяца
Марьян Швед / Daily Express

Украинский нападающий Марьян Швед попал в заявку Селтика на матч 9 тура шотландской Премьер-лиги.

Домашний матч против Росс Каунти украинский футболист начнет на скамейке запасных, информирует твиттер Селтика.

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Отметим, что для Шведа это первое появление в заявке своей команды за длительное время – из-за травмы футболист отсутствовал в списке тренера Нила Леннона с 25 августа.

Напомним, матч Селтик – Росс Каунти начнется в 17:00.

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Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Мир
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