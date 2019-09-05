Фанат Рейнджерс поиздевался над сестрой капитана Селтика, которая умерла от рака – гнусный поступок

Противостояние Рейнджерс и Селтика всегда считалось принципиальным, но в этом случае были нарушены все нормы морали.

В рамках 4-го тура чемпионата Шотландии Селтик на выезде уверенно победил Рейнджерс (2:0).

Селтик без Шведа одолел Рейнджерс и нанес команде Джеррарда первое поражение в сезоне

15-летний болельщик хозяев был настолько разочарован поражением, что позволил себе аморальное поведение. Он дождался у автобуса капитана "кельтов" Скотта Брауна и крикнул в его адрес: "Как поживает твоя сестра?".

Дело в том, что в 2008 году сестра Скотта умерла от рака. Капитан остановился, и судя по выражению его лица, только несовершеннолетний возраст спас малого от срочной поездки в больницу.