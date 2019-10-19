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Швед потрапив у заявку Селтіка на матч проти Росс Каунті – українець пропустив майже два місяці

16:23 94 Читать на русском
Швед потрапив у заявку Селтіка на матч проти Росс Каунті – українець пропустив майже два місяці
Мар'ян Швед / Daily Express

Український нападник Мар'ян Швед потрапив у заявку Селтіка на матч 9 туру шотландської Прем'єр-ліги.

Домашній матч проти Росс Каунті український футболіст розпочне на лаві запасних, інформує твіттер Селтіка.

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Зазначимо, що для Шведа це перша поява у заявці своєї команди за тривалий час – через травму футболіст був відсутній в списку тренера Ніла Леннона з 25 серпня.

Нагадаємо, матч Селтік – Росс Каунті розпочнеться о 17:00.

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Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Світ
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