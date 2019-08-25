Швед попал в заявку Селтика на матч против Хартса

Наставник Селтика Нил Леннон в который раз не поставил Марьяна Шведа в стартовый состав своей команды. Впрочем, украинец имеет шанс выйти на поле в матче против Хартса со скамейки запасных.

Вингер Селтика Марьян Швед оказался среди запасных игроков на поединок 3-го тура чемпионата Шотландии против Хартса, информирует официальный Twitter "кельтов".

Менеджер Гента дал однозначный ответ относительно вероятного трансфера Яремчука в один из итальянских клубов

22-летний игрок сборной Украины в сезоне 2019/20 сыграл лишь 21 минуту в матче Лиги чемпионов против Нымме Калью, в котором отметился голом. Несмотря на это, главный тренер Селтика больше не выпускал Шведа на поле, за что даже был раскритикован фанатами.

Поединок Селтик – Хартс начнется в 17:00. В предыдущих двух турах команда украинца одержала победы и набрала 6 очков.

"Швед там умер что ли": фаны Селтика взорвались гневом из-за "чернобыльского Роббена", а тренер все объяснил