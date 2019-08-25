Швед потрапив у заявку Селтіка на матч проти Хартса

Наставник Селтіка Ніл Леннон вкотре не поставив Мар'яна Шведа у стартовий склад своєї команди. Втім, українець має шанс вийти на поле в матчі проти Хартса з лави запасних.

Вінгер Селтіка Мар'ян Швед опинився серед запасних гравців на поєдинок 3-го туру чемпіонату Шотландії проти Хартса, інформує офіційний Twitter "кельтів".

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22-річний гравець збірної України в сезоні 2019/20 зіграв лише 21 хвилину в матчі Ліги чемпіонів проти Нимме Калью, у якому відзначився голом. Попри це головний тренер Селтіка більше не випускав Шведа на поле, за що навіть був розкритикований фанатами.

Поєдинок Селтік – Хартс розпочнеться о 17:00. У попередніх двох турах команда українця здобула перемоги та набрала 6 очок.

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