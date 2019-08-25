Менеджер Гента дал однозначный ответ относительно вероятного трансфера Яремчука в один из итальянских клубов

Технический директор Гента Мишель Луважи заявил, что клуб не планирует продавать украинского нападающего Романа Яремчука.

"Интерес к Яремчуку из Италии? Могу заверить, что Гент не намерен отпускать этого исполнителя.

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С Диланом Бронном ситуация иная. Мы хотим сохранить его, но всегда есть клубы, которые панически могут предложить определенные суммы, от которых игрок и клуб не смогут отказаться", – цитирует Луважи voetbalprimeur.be со ссылкой на Tele Radio Stereo.

Напомним, Яремчук мощно начал сезон, забив 6 голов в 8 матчах за Гент. По информации итальянской прессы, в услугах 23-летнего нападающего сборной Украины заинтересованы оба римскиех топ-клуба – Рома и Лацио.

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