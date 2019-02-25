toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

18:50 879 Читать на русском
"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат
Марян Швед оформив 10-й хет-трик в історії Карпат
Тарас Котів Тарас Котів

Мар'ян Швед ще не перейшов у Селтік, але вже змушує його фанатів відчувати неймовірні емоції. Найкращий бомбардир Карпат видав історичне шоу в матчі проти Ворскли.

Швед забив 3 голи за Карпати у своєму першому матчі після підписання контракту з Селтіком. Мар'ян феєрично повернувся у львівський клуб на правах оренди. Перший у кар'єрі хет-трик. Найбільш розгромна перемога Карпат в історії матчів з Ворсклою. Десятий хет-трик для "левів" в українських чемпіонатах. Останнім, хто забивав тричі за Карпати в УПЛ, був Лукас Перес, який потім встиг побувати в таких командах, як київське Динамо, грецький ПАОК, іспанський Депортіво та англійські Арсенал і Вест Хем.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Востаннє гравець "зелено-білих" відзначався хет-триком у гостьовому матчі 10 років тому. Український нападник Сергій Кузнєцов донедавна був єдиним в історії Карпат, кому подібне вдалось на виїзді. Львів'яни здобули лише 8-у розгромну перемогу на виїзді в рамках чемпіонатів України. Швед оформив 2-й найбільший переможний рахунок в історії Карпат на виїзді в УПЛ. Лише в одному випадку "леви" вигравали на чужих аренах з розривом у більше ніж 4 голи – в поточному сезоні 2018/19 на полі Чорноморця.

Головним героєм матчу, а може й, всього туру став 21-річний Швед. Особливо ефектними вийшли 2 останні м'ячі Мар'яна, коли він показав своїй новій армії фанатів, на що здатен у технічному плані. Британські ЗМІ та вболівальники відзначають, що лідер Карпат забив свої красиві голи і правою, і лівою ногами, просто знущаючись над обороною Ворскли. Daily Record називає її "дещо комічною", але відзначає віртуозність та холодну голову Шведа.

"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера Карпат

Фанати Селтіка вже не можуть дочекатись кінця сезону в УПЛ, після якого до них приїде молодий український талант. Ще ніколи наш чемпіонат не був настільки популярним у Шотландії. Деякі вболівальники відзначають, що рівень першості України "розвалився після початку проблем політичного характеру", однак більшість не стримують захоплення.

"Яким гравцем виглядає цей хлопець. Нереальні холоднокровність і контроль м'яча".

"Другий найкращий бомбардир ліги"

"Виглядає справжньою знахідкою. Техніка – супер"

"Здається, має в собі щось від Падді Робертса (це 22-річний вінгер Манчестер Сіті, який багато забивав і асистував за Селтік в оренді, але зараз не дуже результативно виглядає в Жироні, – прим. "Футбол 24").

"Я вже писав раніше, що Мар'ян Швед буде найкращим трансфером Селтіка за роки. Тож ще раз... запам'ятайте цей пост".

"Щойно побачив хет-трик Шведа. Хендерсон чудово дебютував. Тірні, Макгрегор, Рогіч, Едуар, Крісті, Нтчам, Бейн, Аєр підписані. Окофлекс, Дембеле та багато інших націлені на першу команду. Матеріал для справді великої команди".

"Міняти схему на 2-2-6": чому трансфер Шведа в Селтік викликає бурю – це ще ризикованіше, ніж у Динамо

"Отже, Мар'ян Швед є другим найкращим бомбардиром чемпіонату України, граючи на фланзі. Щоб зрозуміти значущість цього, це ліга, де грають такі команди, як Шахтар Донецьк і Динамо Київ".

"Ось голи, які забили Хлопці цієї неділі. Селтік – Мазервелл (4:1): Сінклейр, Едуард (2), Берк. Ворскла – Карпати (0:4): Швед (3)". Що ж, певною мірою, Мар'ян став найкращим голеадором шотландського гранда на вихідних, адже його контракт належить лідерам тамтешньої Прем'єр-ліги.

"Роджерс сказав, що він ніколи не бачив його і це було рішенням керівництва. Виглядає добрим шматом гравця".

"Він стане для нас динамітом", – впевнений фанат Селтіка, який в іншому коментарі передбачає, що українець садитиме на м'яке місце ще не одного гравця.

"Він виглядає десятим номером для мене. Дуже різноплановий".

"Особисто я думаю, що ми поцупили одного з найкращих гравців цієї ліги за безцінь. Це дуже добрий чемпіонат, а його статистика на фланзі у складі посередньої команди – це клас".

"Приємно бачити його поцілунок рукою. Чогось подібного команді не вистачає відтоді, коли пішов Армстронг".

"Це вже найкращий гравець року наступного сезону"

"Нахабність від Шведа: змусив опонента присісти на поле, щоб переглянути, як він доводить справу до хет-трику".

"Швед має бути гравцем касових зборів для Селтіка". "Його третій гол – абсолютна насолода".

"Відразу з перших нарізок, які я бачив, можна було відчути дуже технічного молодого гравця, цілком добре підготовленого для європейського футболу. Будемо сподіватися, що він впорається з жорсткими боями і не такими культурними оборонними тактиками".

"Брендан Роджерс нікуди не йде. Він розвиває щось особливе тут і не покине клуб, поки не доведе справу до кінця. Хендерсон, Око-Флекс, Дембеле, Швед, Джонстон... усі готові змінити динаміку команди".

"Блискуче! Так!"

"Не можу дочекатись, щоб побачити його в наступному сезоні. Цей хлопчина – гравець топ-класу".

Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцях

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України футбольні фанати Тарас Котів Ворскла - Карпати Селтік Селтік Брендан Роджерс Брендан Роджерс Статті Головне Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
РБ Лейпциг
21:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук