"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Мар'ян Швед ще не перейшов у Селтік, але вже змушує його фанатів відчувати неймовірні емоції. Найкращий бомбардир Карпат видав історичне шоу в матчі проти Ворскли.

Швед забив 3 голи за Карпати у своєму першому матчі після підписання контракту з Селтіком. Мар'ян феєрично повернувся у львівський клуб на правах оренди. Перший у кар'єрі хет-трик. Найбільш розгромна перемога Карпат в історії матчів з Ворсклою. Десятий хет-трик для "левів" в українських чемпіонатах. Останнім, хто забивав тричі за Карпати в УПЛ, був Лукас Перес, який потім встиг побувати в таких командах, як київське Динамо, грецький ПАОК, іспанський Депортіво та англійські Арсенал і Вест Хем.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Востаннє гравець "зелено-білих" відзначався хет-триком у гостьовому матчі 10 років тому. Український нападник Сергій Кузнєцов донедавна був єдиним в історії Карпат, кому подібне вдалось на виїзді. Львів'яни здобули лише 8-у розгромну перемогу на виїзді в рамках чемпіонатів України. Швед оформив 2-й найбільший переможний рахунок в історії Карпат на виїзді в УПЛ. Лише в одному випадку "леви" вигравали на чужих аренах з розривом у більше ніж 4 голи – в поточному сезоні 2018/19 на полі Чорноморця.

Головним героєм матчу, а може й, всього туру став 21-річний Швед. Особливо ефектними вийшли 2 останні м'ячі Мар'яна, коли він показав своїй новій армії фанатів, на що здатен у технічному плані. Британські ЗМІ та вболівальники відзначають, що лідер Карпат забив свої красиві голи і правою, і лівою ногами, просто знущаючись над обороною Ворскли. Daily Record називає її "дещо комічною", але відзначає віртуозність та холодну голову Шведа.

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Фанати Селтіка вже не можуть дочекатись кінця сезону в УПЛ, після якого до них приїде молодий український талант. Ще ніколи наш чемпіонат не був настільки популярним у Шотландії. Деякі вболівальники відзначають, що рівень першості України "розвалився після початку проблем політичного характеру", однак більшість не стримують захоплення.

Let's not get ahead of ourselves the Ukrainian league has fallen apart since the trouble started politically — Big Kev (@officialkappa99) 25 лютого 2019 р.

"Яким гравцем виглядає цей хлопець. Нереальні холоднокровність і контроль м'яча".

MARYAN SHVED HAT-TRICK



What a player this fella looks....



Unreal composure and touch https://t.co/Z3PEzl9ONm — Celtic Nation (@CelticNation67) 24 лютого 2019 р.

"Другий найкращий бомбардир ліги"

2nd top scorer in the league pic.twitter.com/SG6URf8RHA — David McGill (@DavidMcGill7) 24 лютого 2019 р.

"Виглядає справжньою знахідкою. Техніка – супер"

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