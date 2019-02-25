"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Мар'ян Швед ще не перейшов у Селтік, але вже змушує його фанатів відчувати неймовірні емоції. Найкращий бомбардир Карпат видав історичне шоу в матчі проти Ворскли.
Швед забив 3 голи за Карпати у своєму першому матчі після підписання контракту з Селтіком. Мар'ян феєрично повернувся у львівський клуб на правах оренди. Перший у кар'єрі хет-трик. Найбільш розгромна перемога Карпат в історії матчів з Ворсклою. Десятий хет-трик для "левів" в українських чемпіонатах. Останнім, хто забивав тричі за Карпати в УПЛ, був Лукас Перес, який потім встиг побувати в таких командах, як київське Динамо, грецький ПАОК, іспанський Депортіво та англійські Арсенал і Вест Хем.
Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Востаннє гравець "зелено-білих" відзначався хет-триком у гостьовому матчі 10 років тому. Український нападник Сергій Кузнєцов донедавна був єдиним в історії Карпат, кому подібне вдалось на виїзді. Львів'яни здобули лише 8-у розгромну перемогу на виїзді в рамках чемпіонатів України. Швед оформив 2-й найбільший переможний рахунок в історії Карпат на виїзді в УПЛ. Лише в одному випадку "леви" вигравали на чужих аренах з розривом у більше ніж 4 голи – в поточному сезоні 2018/19 на полі Чорноморця.
Головним героєм матчу, а може й, всього туру став 21-річний Швед. Особливо ефектними вийшли 2 останні м'ячі Мар'яна, коли він показав своїй новій армії фанатів, на що здатен у технічному плані. Британські ЗМІ та вболівальники відзначають, що лідер Карпат забив свої красиві голи і правою, і лівою ногами, просто знущаючись над обороною Ворскли. Daily Record називає її "дещо комічною", але відзначає віртуозність та холодну голову Шведа.
"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера Карпат
Фанати Селтіка вже не можуть дочекатись кінця сезону в УПЛ, після якого до них приїде молодий український талант. Ще ніколи наш чемпіонат не був настільки популярним у Шотландії. Деякі вболівальники відзначають, що рівень першості України "розвалився після початку проблем політичного характеру", однак більшість не стримують захоплення.
"Яким гравцем виглядає цей хлопець. Нереальні холоднокровність і контроль м'яча".
"Другий найкращий бомбардир ліги"
"Виглядає справжньою знахідкою. Техніка – супер"
Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцях