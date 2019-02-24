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Ворскла – Карпаты – 0:4 – видео голов и обзор матча

20:00 216 Читати українською
Ворскла – Карпаты – 0:4 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Карпаты – 0:4 – видео голов и обзор матча

Карпаты победили Ворсклу в 19 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Карпаты.

Чемпионат Украины, 19 тур

Ворскла – Карпаты – 0:4

Голы: – Ди Франко, 25, Швед, 51 (п), 55, 90+1

Карпаты обыграли Ворсклу благодаря голу Франциско Ди Франко и хет-трику Марьяна Шведа.

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После этого матча Карпаты набрали 20 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Ворскла с 27 зачетными пунктами расположилась на 6-й позиции.

Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
Матч окончен
0 : 4
Карпаты
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Карпаты Карпаты Ворскла - Карпаты Марьян Швед Марьян Швед Видеоновости Ворскла Ворскла УПЛ
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