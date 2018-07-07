Швеция – Англия: Деле Алли приближает англичан к полуфиналу

Швеция и Англия встречаются в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч Швеция – Англия начался в 17:00 по киевскому времени. После первого тайма Англия побеждает со счетом 1:0.

Швеция – Англия – видео гола

Команда Гарета Саутгейта с первых минут встречи взяла мяч под свой контроль, но не создавала никакой остроты у ворот Ольсена. Шведы надежно отражали все позиционные атаки "трех львов". Более того, именно скандинавы отметились первым опасным моментом в матче на 12-й минуте, когда Клаесон с дальней дистанции классно выстрелил над перекладиной ворот Пикфорда.

Сборная Англии впервые серьезно побеспокоила Швецию на 19-й минуте. Стерлинг протащил мяч в штрафную, обыграл соперника и выкатил сферу под удар Кейну, а лучший снайпер чемпионата мира совсем немного не попал в дальний угол.

И все же именно подопечным Саутгейта суждено было открыть счет на 30-й минуте. "Сине-желтые" довольно неожиданно пропустили после стандарта. Янг выполнил подачу с углового, а Магуайр, выпрыгнув выше всех, просто таки вколотил мяч в сетку ворот беспомощного Ольсена.

После забитого мяча Англия полностью контролировала игру и могла удвоить свое преимущество перед свистком на перерыв. Однако Стерлинг снова продемонстрировал свою очень слабую реализацию. Форвард Манчестер Сити, выскочив на свидание с Ольсеном, не сумел обыграть голкипера, а со второй попытки пробил в Гранквиста.

Не успел начаться второй тайм, как Швеция сразу же могла сравнять счет. Аугустинссон с левого фланга классно навесил на дальнюю штангу, Берг пробил прямо в угол ворот, но Пикфорд выполнил невероятный сейв и спас свою команду от пропущенного гола.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Неписаное футбольное правило сработало на 59-й минуте, когда Алли сделал комфортным преимущество сборной Англии. Лингард с правого угла штрафной выполнил роскошную навесную передачу на дальнюю штангу, а нападающий Тоттенхэма ударом в упор головой не оставил Ольсену никаких шансов.

Швеция не долго медлила с ответом и лишь чудом не сократила отставание уже через три минуты. После блестящей комбинации команды Андерссона мяч попал к Бергу, который метров с 10-ти метил в ближний угол, но Пикфорд снова продемонстрировал чудеса реакции.

На 71-й минуте очередная быстрая атака шведов снова завершилась ударом Берга, после которого Пикфорд перевел сферу на угловой.

ЧМ-2018, 1/4 финала

Швеция – Англия – 0:2 (LIVE)

Гол: Магуайр, 30, Алли, 59