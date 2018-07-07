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Швеція – Англія: британці виграли перший тайм завдяки несподіваному герою

17:55 304 Читать на русском
Швеція – Англія: британці виграли перший тайм завдяки несподіваному герою
Швеція – Англія: огляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Швеція та Англія зустрічаються у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч Швеція – Англія розпочався о 17:00 за київським часом. Після першого тайму Англія перемагає з рахунком 1:0.

Швеція – Англія – відео гола

Команда Гарета Саутгейта з перших хвилин зустрічі взяла м'яч під свій контроль, але не створювала жодної гостроти поблизу воріт Ольсена. Шведи надійно відбивали усі позиційні атаки "трьох левів". Більше того, саме скандинави відзначились першим небезпечним моментом в матчі на 12-й хвилині, коли Клаесон з дальньої дистанції класно вистрілив над поперечкою воріт Пікфорда.

Збірна Англії вперше серйозно потурбувала Швецію на 19-й хвилині. Стерлінг протягнув м'яч до штрафного майданчика, обіграв суперника та викотив сферу під удар Кейну, а найкращий снайпер чемпіонату світу зовсім трішки не влучив у дальній кут.

І все ж саме підопічним Саутгейта судилось відкрити рахунок на 30-й хвилині. "Синьо-жовті" досить несподівано пропустили після стандарту. Ешлі Янг виконав подачу з кутового, а Магвайр, вистрибнувши вище за всіх, просто таки вколотив м'яч у сітку воріт безпорадного Ольсена.

Після забитого м'яча Англія повністю контролювала гру та могла подвоїти свою перевагу перед свистком на перерву. Однак Рахім Стерлінг вкотре продемонстрував свою дуже слабку реалізацію. Форвард Ман Сіті, вискочивши на побачення з Ольсеном, не зумів обіграти голкіпера, а з другої спроби пробив у Гранквіста.

Не встиг розпочатись другий тайм, як Швеція одразу ж могла зрівняти рахунок. Аугустінссон з лівого флангу класно навісив на дальню стійку, Берг пробив прямісінько у кут воріт, але Пікфорд виконав неймовірний сейв та врятував свою команду від пропущеного гола.

ЧС-2018, 1/4 фіналу

Швеція – Англія – 0:1 (LIVE)

Гол: Магвайр, 30

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція

live 61'
0 : 2
Англія
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