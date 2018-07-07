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ЧМ-2018: Англия впервые за 28 лет и в третий раз в истории вышла в 1/2 финала Мундиаля

19:11 41 Читати українською
ЧМ-2018: Англия впервые за 28 лет и в третий раз в истории вышла в 1/2 финала Мундиаля
Англия вышла в 1/2 финала ЧМ-2018 / фото: ФИФА

Сборная Англии победила Швецию в четвертьфинале чемпионата мира-2018 и вышла в 1/2 финала турнира. Это случилось лишь в третий раз в истории "трех львов".

Англия в матче 1/4 финала ЧМ-2018 победила Швецию. В полуфинале подопечные Саутгейта сыграют против победителя пары Россия – Хорватия.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Выход в 1/2 финала чемпионата мира стал для Англии лишь третьим в ее истории. В предыдущих случаях британцы достигали такой стадии в 1966 и 1990 годах, сообщает Opta.

Таким образом Англия впервые за 28 лет вышла в 1/2 финала Мундиаля. К слову, в 1966 году британцы стали победителями турнира, а в 1990 году заняли 4 место.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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