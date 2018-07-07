ЧМ-2018: Англия впервые за 28 лет и в третий раз в истории вышла в 1/2 финала Мундиаля

Сборная Англии победила Швецию в четвертьфинале чемпионата мира-2018 и вышла в 1/2 финала турнира. Это случилось лишь в третий раз в истории "трех львов".

Англия в матче 1/4 финала ЧМ-2018 победила Швецию. В полуфинале подопечные Саутгейта сыграют против победителя пары Россия – Хорватия.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Выход в 1/2 финала чемпионата мира стал для Англии лишь третьим в ее истории. В предыдущих случаях британцы достигали такой стадии в 1966 и 1990 годах, сообщает Opta.

Таким образом Англия впервые за 28 лет вышла в 1/2 финала Мундиаля. К слову, в 1966 году британцы стали победителями турнира, а в 1990 году заняли 4 место.