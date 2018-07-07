Швеция – Англия – видео голов

Сборная Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 встречается со Швецией. Смотрите видео голов и обзор матча Швеция – Англия.

Матч начался в 17.00 по киевскому времени.

Швеция – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

На 30 минуте Англия вышла вперед – Магуайр откликнулся на подачу Янга с углового и всколыхнул сетку за спиной Ольсена.

Гол Гэрри Магуайра:

Во втором тайме англичане удвоили преимущество – снова гол со "второго этажа". Лингард классной передачей нашел на дальней штанге Алли, а тот с пары метров переправил сферу в цель.

Гол Деле Алли:

ЧМ-2018. 1/4 финала

Швеция – Англия – 0:2

Голы: Магуайр, 30, Алли, 59