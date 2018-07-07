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Швеция – Англия: Алли стал вторым самым молодым игроком в истории британцев, забившим гол на чемпионате мира

18:44 10 Читати українською
Швеция – Англия: Алли стал вторым самым молодым игроком в истории британцев, забившим гол на чемпионате мира
Деле Алли (по центру) / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Англии Деле Алли забил второй гол в ворота Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция – Англия Деле Алли ударом головой забил второй гол в ворота скандинавов.

Швеция – Англия – видео голов

На данный момент Деле Алли исполнилось 22 года и 87 дней. Таким образом хавбек Тоттенхэма стал вторым самым молодым игроком в истории сборной Англии, который сумел забить гол в матче Кубка мира, сообщает Opta.

Лидером по этому показателю остается Майкл Оуэн, отличившийся голом в матче чемпионата мира в возрасте 18 лет и 199 дней. Произошло это в 1998 году в матче против Румынии.

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ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция

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Англия
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