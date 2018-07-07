toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ РОССИЯ - ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Швеция впервые пропустила два гола после ударов головой в одном матче Мундиаля

19:44 16 Читати українською
ЧМ-2018: Швеция впервые пропустила два гола после ударов головой в одном матче Мундиаля
Швеция – Англия / Getty Images

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 сборная Швеции установила печальное достижение в истории своих выступлений на мундиале.

Сборная Англии стала первым соперником скандинавов на чемпионатах мира, который забил им два мяча головой в одной встрече, сообщает Mister Chip. Эти знаковые голы в четвертьфинале ЧМ-2018 на свой счет записали Гэрри Магуайр и Деле Алли.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Если учесть, что отчетная встреча против англичан стала 51-й для шведов на Мундиалях, то вышеуказанный факт действительно можно считать удивительным.

Напомним, что сборная Швеции в 1/4 финала чемпионата мира-2018 уступила Англии со счетом 0:2 и покинула турнир.

ЧМ-2018: Англия впервые за 28 лет и в третий раз в истории вышла в 1/2 финала Мундиаля

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Англия Швеция Швеция ЧМ 2018 Швеция - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Россия
21:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук