ЧМ-2018: Швеция впервые пропустила два гола после ударов головой в одном матче Мундиаля

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 сборная Швеции установила печальное достижение в истории своих выступлений на мундиале.

Сборная Англии стала первым соперником скандинавов на чемпионатах мира, который забил им два мяча головой в одной встрече, сообщает Mister Chip. Эти знаковые голы в четвертьфинале ЧМ-2018 на свой счет записали Гэрри Магуайр и Деле Алли.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Если учесть, что отчетная встреча против англичан стала 51-й для шведов на Мундиалях, то вышеуказанный факт действительно можно считать удивительным.

Напомним, что сборная Швеции в 1/4 финала чемпионата мира-2018 уступила Англии со счетом 0:2 и покинула турнир.

ЧМ-2018: Англия впервые за 28 лет и в третий раз в истории вышла в 1/2 финала Мундиаля