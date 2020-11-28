И. о главного тренера Львова Виталий Шумский поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура Премьер-лиги против Мариуполя (1:3).

"Эмоции, конечно же, не самые лучшие, если нет результата. Впрочем, если взять в целом по игре, то где-то мы провалили первый тайм, но поблагодарили ребят за вторую половину игры. Будем выяснять, что в первом тайме пошло не так.

Львов – Мариуполь – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сейчас с уверенностью не могу сказать, почему мы выдали два разных тайма, но догадываюсь, что нам могло не хватить одного дня на подготовку. Прошлый тур играли только в воскресенье, из Чернигова была длинная дорога. Наверное, это тоже какой-то свой существенный отпечаток сделало. В дальнейшем надо спокойно проанализировать наши ошибки и двигаться вперед", – цитирует Шумского официальный сайт Львова.

К слову, Мариуполь после 11 сыгранных матчей расположился пятым, имея в своем активе 16 пунктов. Львов идет предпоследним с семью зачетными баллами.

Мариуполь на выезде уверенно одолел Львов и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию