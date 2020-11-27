Львов в последних трёх турах набрал ход, одержав победы над Десной и Ворсклой, поэтому в матче против Мариуполя все рассчитывали на бой со стороны "горожан". Тем более, что азовцы только недавно оправились после вспышки коронавируса, а в предыдущих четырёх турах не выиграли ни разу. Словом, хозяева были если и не фаворитами, то имели очень серьёзные шансы на успех.

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Львовская погода встретила команды снегопадом. Похоже, он пошел на пользу гостям, которые с первых минут захватили инициативу и начали создавать перспективные эпизоды – где-то Костик нивелировал угрозу выхода один на один, а где-то подопечным Остапа Маркевича не хватало точности в завершающей фазе. В конце концов, активность Мариуполя привела к достаточно логичному взятию ворот на 12-й минуте: Горбунов обыгрался на левом фланге в стеночку и исполнил подачу в штрафную, а Сикан пробил головой в дальний угол – 0:1!

Львов сразу же ответил дальним неточным ударом Казлаускаса, но содержание игры отнюдь не изменилось. Мариуполь продолжал быстро атаковать и интересно комбинировать в опасных зонах, но в середине первого тайма острых моментов практически не возникало – вспоминается лишь несколько дальних ударов мимо ворот. На 27-й минуте у львовян возник шанс сравнять счёт благодаря ошибке Муравского, однако фактический выход один на один у Захаркива сразу же накрыл Кудрик.

Азовцы на 31-й минуте ответили классной атакой, которая завершилась выстрелом Мишнёва из пределов штрафной в левый нижний угол – "горожан" спасла штанга. На 32-й Бондаренко ворвался на дриблинге в штрафную и пробил по центру в руки Костику. Третий момент произошёл через две минуты и завершился голом Мариуполя – это Мишнёв выстрелил под дальнюю штангу после подачи Очеретько на ближнюю. 0:2! Львов огрызнулся неточным ударом Айнсалу с дистанции на 41-й минуте и его же ударом мимо левой штанги из пределов штрафной на 44-й. В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе гостей.

Второй тайм начался довольно спокойно, но Остапа Маркевича это не устраивало. На 56-й минуте главный тренер Мариуполя провёл двойную замену, вместо Сикана и Бондаренко бросив в бой Кулакова и Топалова, однако уже через минуту забить могли футболисты Львова – это Ныч ворвался на край штрафной и прострелил вдоль ворот на Захаркива, но от замыкания азовцев спас подкат Чоботенко. Наказание за расточительность прилетело уже на 59-й минуте: Топалов запустил в проход левым полуфлангом Кулакова, а тот обошёл защитника и оказался прямо перед Костиком – дальше последовал пас на Очеретько и удар в пустые ворота. 0:3. Казалось, это конец.

Впрочем, "горожане" не сдавались. На 65-й минуте отквитать один гол мог Якимец, которому удался неплохой удар с линии полукруга перед штрафной – мяч прошел рядом со штангой. После этого в игре наступила некоторая пауза из-за большого количества замен. Они несколько усыпили концентрацию гостей, что вылилось в неожиданный гол Львова на 73-й минуте – это Михоуби пробил головой после навеса Чирьяка со стандарта. 1:3! Кудрик должен был забирать этот мяч, но погодные условия не способствовали качественной игре на линии.

Мариуполь сразу же пришел в себя и забил гол уже на 75-й минуте, когда Костик парировал удар Танковского под добивание Кулакову. Впрочем, взятие ворот отменили из-за очевидного положения вне игры, а Эрнест на 78-й минуте ответил неплохим выстрелом мимо левой штанги с рикошетом. Азовцы огрызнулись рядом контратак и дальним ударом Петермана в руки Костику, но на 88-й минуте они дали второй шанс "горожанам" – это свежий Чех получил прямую красную за грубый подкат. Мариуполь доигрывал в меньшинстве

Впрочем, реализовать это преимущество хозяевам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу азовцев, после которой команда поднялась на пятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе семь зачётных баллов, остаётся на предпоследней строчке.

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