Львов – Мариуполь – 1:3 – видео голов и обзор матча
21:32 - Читати українською
Мариуполь в стартовом матче 11-го тура УПЛ обыграл Львов. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Мариуполь.
Даниил Сикан 12’
Дмитрий Мишнев 34’
Олег Очеретько 60’
Максим Чех 88’
12’ Даниил Сикан
34’ Дмитрий Мишнев
60’ Олег Очеретько
88’ Максим Чех
Мариуполь еще в первой половине повел в счете, когда Сикан и Мишнев вывели азовцев вперед. После перерыва Очеретько сделал преимущество гостей разгромным, на что голом сумел ответить Михуби. Матч команды доигрывали в меньшинстве, Чех получил прямую красную карточку на 88 минуте.
Мариуполь на выезде уверенно одолел Львов и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию
Таким образом, Мариуполь поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе семь зачетных баллов, остается на предпоследней строчке.
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