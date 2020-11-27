Мариуполь еще в первой половине повел в счете, когда Сикан и Мишнев вывели азовцев вперед. После перерыва Очеретько сделал преимущество гостей разгромным, на что голом сумел ответить Михуби. Матч команды доигрывали в меньшинстве, Чех получил прямую красную карточку на 88 минуте.

Мариуполь на выезде уверенно одолел Львов и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию

Таким образом, Мариуполь поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе семь зачетных баллов, остается на предпоследней строчке.