"Емоції, звісно ж, не найкращі, коли нема результату. Втім, якщо взяти загалом по грі, то десь ми провалили перший тайм, але подякували хлопцям за другу половину гри. Будемо з’ясовувати, що у першому таймі пішло не так.

Львів – Маріуполь – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Наразі з упевненістю не можу сказати, чому ми видали два різні тайми, але здогадуюсь, що нам могло не вистачити одного дня на підготовку. Минулий тур грали лише у неділю, з Чернігова була довга дорога. Напевне, це також якийсь свій суттєвий відбиток зробило. Надалі треба спокійно проаналізувати наші помилки та рухатись вперед", – цитує Шумського офіційний сайт Львова.

До слова, Маріуполь після 11 зіграних матчів розташувався п'ятим, маючи у своєму активі 16 пунктів. Львів йде передостаннім з сімома заліковими балами.

Маріуполь на виїзді впевнено здолав Львів і перервав 4-матчеву безвиграшну серію