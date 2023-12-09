Команды были прямыми конкурентами в борьбе за зону Лиги чемпионов. Перед матчем четвертое место удерживал РБ Лейпциг, имея очко преимущества над Дортмундом.

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Спокойный старт "вспыхнул" на 12-й минуте. Хуммельс откровенно "срубил" Опенда, который выходил один на один с Кобелем. Арбитр Свен Яблонски назначил пенальти и показал защитнику Боруссии желтую, но VAR начал тщательно рисовать линии. В конце концов было решено, что Хуммельс нарушил правила до штрафной. Пенальти отменен, однако Матс уходит с поля за фол последней надежды.

РБ Лейпциг даже не пришлось прилагать усилия, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Бенсебаини сам срезал мяч в свои ворота после подачи углового – 0:1. Боруссия ничего не могла придумать вдесятером, но нашла силы на штурм во время 5 минут компенсированного времени. Подопечные Терзича трижды нанесли удары с хороших позиций. Бласвих дважды спас, однако не имел аргументов в ближнем бою против Зюле. К слову, Никлас вынужденно заменил 19-летнего Байноу-Гиттенса, принесенного в жертву после удаления Хуммельса.

Начало второй половины уже было за РБ. Команде Розе довольно быстро удалось вернуть себе преимущество в счете. Баумгартнер протянул мяч 30 метров и удобно выкатил Симонсу. Кобель парировал удар Хави, но первым на добивание успел все тот же Баумгартнер.

После этого начался авантюрный обмен моментами, но голы пришли только в концовке. Казалось, Поульсен ставит точку, установив 3:1 в контратаке. Впрочем, компенсированное время снова превратилось в штурм в исполнении Дортмунда. Фюлькруг один мяч отквитал, еще были реальные шансы вырывать ничью, если бы не Бласх. Кипер РБ Лейпциг довел дело до победы, и теперь "быки" оторвались от Борусии на 4 пункта.

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