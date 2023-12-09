В субботу 14-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 14-й тур

Айнтрахт – Бавария – 5:1

Голы: Мармуш, 12, Эбимбе, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 62 – Киммих, 44

Унион Берлин – Боруссия М – 3:1

Голы: Фолланд, 22 (п.), Голлербах, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77

Вердер – Аугсбург – 2:0

Голы: Штарк, 39, Дукш, 65

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегорич, 74

Хайденхайм – Дармштадт – 3:2

Голы: Шёппнер, 42, Майнка, 69, 71 – Скарке, 53, Мелони, 60 (аг.)

Хоффенхайм уверенно победил Бохум, прервав безвыигрышную серию и вплотную приблизившись к зоне ЛЧ

Бавария на выезде потерпела сенсационный разгром от Айнтрахта. Мармуш уже в начале матча вывел хозяев вперед, а в середине тайма Эбимбе удвоил преимущество "орлов": французский хавбек прорвался в штрафную соперника и под давлением 2 защитников пробил, Нойер в падении зацепил сферу рукой и направил ее в собственные ворота. Через 5 минут Киммих ошибся, отдав мяч Ларссону в центре поля, тот отпасовал на Шаибу, получил в ответ и с левого фланга прошил кипера.

Киммих сумел забить в раздевалку и зажег интригу, однако после перерыва Эбимбе оформил дубль (на этот раз "наварил" Упамекано). Вскоре Кнауфф поставил жирную точку, сделав счет 5:1. Неожиданный результат, который позволил Байеру оторваться от "Ротен" на вершине Бундеслиги уже на три очка.

Унион на своем поле одолел менхенгладбахскую Боруссию. В середине тайма хозяева забили с пенальти, а на экваторе второй половины встречи вели со счетом 3:0. "Жеребцов" хватило лишь на гол престижа. Этой победой Унион прервал 10-матчевую безвыигрышную серию и, оттолкнувшись от дна, покинул зону вылета.

Вердер уверенно одолел Аугсбург, забив по голу в каждом из таймов, а Фрайбург на выезде на классе дожал Вольфсбург.

Настоящую битву устроили новички Бундеслиги – Хайденхайм и Дармштадт. Хозяева забили гол в раздевалку, однако после перерыва пропустили. Вскоре досадный автогол вывел "лилий" вперед, но фортуна в этот вечер была на стороне команды Франка Шмидта. Патрик Майнка в течение двух минут перевернул все с ног на голову, оформив дубль. К слову, защитник хозяев Ян-Никлас Бесте оформил хет-трик из ассистов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ