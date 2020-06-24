"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа

Ганс-Вільгельм Мюллєр-Вольфарт понад 40 років пропрацював у Баварії. Після завершення сезону знаменитий лікар покидає мюнхенський клуб. Гравці його обожнюють, а медики критикують. Розповідаємо, як він побив горшки з Гвардіолою.

Пеп очолив Баварію у 2013-му та відразу почав заглиблюватися у всі клубні справи. Каталонець не оминув і медичний штаб, що не сподобалося Мюллєру-Вольфарту. Якщо легендарні тренери Удо Латтек, Юпп Хайнкес, Оттмар Хітцфельд, Луї ван Гал схвалювали методи клубного лікаря (ще тільки скандальний Юрген Клінсманн не міг знайти спільну мову), то Гвардіола сипав претензіями.

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"Пеп змінив внутрішній клімат. Він не довіряв мені та моїм лікарям. Не цікавився медичними питаннями, але вимагав від нас дива. Перший день пройшов добре, другий теж, а на третій Гвардіола почав нападати: "Що тут коїться? Я думав, що працюватиму з найкращим медичним штабом у світі, а в нас дві довгострокові травми, які вже давно мали б бути вилікувані". Він агресивно докоряв", – пише в автобіографії 77-річний Мюллєр-Вольфарт.

Гвардіолі не подобалося, що голова медичного штабу не присвячував весь свій час клубу, а відволікався на клініку в центрі Мюнхена. Окрім цього, їздив на матчі зі збірною Німеччини та приділяв увагу м'язам і суглобам інших зірок спорту: Усейна Болта, Майкла Джордана, Енді Мюррея, навіть Кріштіану Роналду.

"Гвардіола вимагав, щоб я відвідував кожне тренування. Він вважав мене своїм підопічним, який в будь-який момент мусить бути під рукою. Я йому пояснив, що маю власну практику – у відповідь нуль реакції. У пресі Гвардіолу називали тренером-революціонером, але він тягнув Баварію вниз. Він перевернув нашу продуману та підтверджену роками медичну програму підготовки до тренувань.

Все працювало, у тріумфальний сезон-2012/13 Баварія мала мінімум травм, а потім прийшов Гвардіола – пошкоджень стало значно більше. А хіба могло бути інакше, якщо вся розминка тривала 5 хвилин? Я не міг пояснити Пепу свої ідеї. Він вважав, що у всьому розбирається краще. Просто розвертався та тікав від розмови", – обурювався Мюллєр-Вольфарт.

Пеп дуже мало висловлюється на цю тему та не підтверджує факт конфлікту. У книзі "Пеп: конфіденційно" Марті Перарнау обтічно згадував взаємовідносини тренера та лікаря. "Всіма проблемами на тренуваннях займалися фізіотерапевти, хоча Гвардіола хотів, щоб лікар особисто був присутній.

Але Мюллер-Вольфарт не має бажання тинятися біля тренувального поля весь день – мовляв, це буде марна трата часу для нього та його асистентів. Нічого страшного з гравцями не трапиться, якщо вони самі приїдуть до нього в клініку на Дінерштрассе. У підсумку проблема затягнулася на весь сезон. Компроміс так і не знайшли".

Перший гучний скандал трапився навесні 2014-го через травму Тьягу Алькантари – розрив "хрестів". Гвардіола традиційно посилає футболістів лікуватися до свого друга – іспанського фахівця Рамона Кугата. Мюллєр-Вольфарт не дозволяв, але Пеп все ж повіз Тьягу до Кугата в Барселону. Там проти волі медичного штабу Баварії гравцю ввели кортизон.

У підсумку Мюллєр-Вольфарт виграв суперечку, якщо так можна сказати. Тьягу під наполяганням Гвардіоли рано повернувся до тренувань і повторно травмувався в тому ж місці. Наслідок – рік у лазареті. Навіть сам Гвардіола обережно визнав, що "можливо, лікування Кугата було помилковим". Однак стосунки з клубним медштабом не покращилися, суперечності продовжували накопичуватися.

Пік напруги припав на весну 2015-го. У чвертьфіналі Кубка Німеччини проти Байєра, після чергової м'язової травми, Гвардіола повернувся до лави запасних і іронічно поплескав в сторону медиків. Такий публічний прояв неповаги остаточно спалив усі мости.

"Напруга між нами зростала. Ми з Гвардіолою сіли за стіл, де снідали гравці. Це мала бути проста розмова, але все завершилося скандалом. Я злетів з котушок, накричав на Гвардіолу і так гримнув по столу, що задзвеніли тарілки. Вперше за роки роботи довелося підвищити голос. Я ніяк не міг змиритися, що тренер, який ще під стіл ходив, коли я вже працював у Баварії, не звертає увагу на мій досвід", – розповідає Мюллєр-Вольфарт.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, хоча він намагається від усіх це приховати. Здається, що він живе в постійному страху втратити владу та авторитет. Поразки його хвилюють далеко на так", – додав лікар.

Баварія в рамках Ліги чемпіонів програла на виїзді Порту без 6 важливих гравців – Швайнштайгер, Рібері, Роббен, Алаба, Мартінес і Бенатія були травмовані. Гвардіола звинуватив у поразці клубних лікарів. Мюллєр-Вольфарт, своєю чергою, обурився та назвав претензії безпідставними. В автобіографії він висловився ще гостріше.

"Той день, 15 квітня 2015-го, став доленосним для мене. Ми грали погано та поступилися Порту. Після матчу Гвардіола накинувся на мене перед всією командою, звинуватив у великій кількості травмованих. Мене зробили причиною поганої фізичної форми гравців і в підсумку поразки.

Повернувшись у Мюнхен, я відразу поговорив з колегами, дружиною та сином. Було прийнято рішення піти з Баварії після 38 років роботи. Я мусив зробити цей крок", – розповідає досвідчений лікар про звільнення. Він зібрав речі та негайно подав у відставку.

Улі Хьонесс пропустив це все через перебування за ґратами. "Якби я не був у ізоляції, залагодив би конфлікт між Муллем і Гвардіолою. Їм бракувало буфера, яким завжди був я. Суперечки, як після Порту, виникали між ними й раніше. Успішність Баварії пов'язана з чудовим медштабом. Клуб дуже вдячний Мюллєру-Вольфарту", – писав екс-президент "ротен".

Щоправда, війна триває досі. Лерой Сане минулого літа був за крок від переходу в Баварію, але зламався в матчі за Суперкубок Англії. Гвардіола хотів, щоб вінгера Ман Сіті оперував той же Рамон Кугат. Сане відмовив своєму тренеру та обрав хірурга за рекомендацією Мюллєра-Вольфарта. Цей інцидент зіпсував і без того холодні стосунки Лероя з каталонцем. Пеп отримав великий ляпас.

Мюллєр-Вольфарт вважається диво-діагностом, який може розпізнати травму, просто приклавши руку. Деякі медики не підтримують його методи лікування (фанатично робить ін'єкції актовегіну – препарату з частинок крові телят, який заборонений у США та Канаді) та сміються з використання гомеопатії. Експерти посилаються на відсутність досліджень, які б довели ефективність цих методів. У нього єдиний аргумент – футболісти одужують.

Самі ж спортсмени захоплюються Мюллєром-Вольфартом. Ар'єн Роббен через нього затримався в Баварії на 10 років, а під час перепідписання угоди сказав: "Я вдячний лікарю Баварії, тому залишаюся. Нарешті вперше за багато років у мене не болять коліна".

"Спершу Гвардіола хотів мене приструнити, думав, що буде легко. Але потім зрозумів, наскільки велика в мене підтримка в клубі, та почав ще більше дратуватися", – розповідає Мюллєр-Вольфарт. Футболісти Баварії обожнюють лікаря, дехто з них (преса називала Мюллєра, Боатенга та Лама) таємно від Гвардіоли продовжували в нього підліковуватися.

Восени 2017-го Мюллєр-Вольфарт знову прийшов у Баварію, коли Гвардіоли там вже не було. "Це було ніби повернення в сім'ю", – сказав тоді лікар. Наприкінці цього сезону його час у клубі остаточно завершується.

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