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Роббен официально объявил о возобновлении карьеры – легенда снова будет играть за родной клуб

19:20 - Читати українською
Роббен официально объявил о возобновлении карьеры – легенда снова будет играть за родной клуб
Арьен Роббен / ФК Гронинген

Знаменитый голландец в сезоне 2020/21 будет выступать за Гронинген, в котором начинал свою карьеру.

Арьен Роббен, который в 2019-м объявил о завершении профессиональной карьеры, возвращается в большой футбол. 36-летний голландец подпишет контракт с родным для себя Гронингеном.

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Официальное представление Роббена в статусе игрока Гронингена состоится в воскресенье, 28 июня. Знаменитый полузащитник, который уже тренируется с командой, заключит контракт на один сезон и будет выступать под номером 10, сообщает официальный Twitter клуба.

"Мне было 12 лет, когда я начал играть в молодежной академии Гронингена. Я дебютировал, когда мне было 16 лет. После великолепного приключения спустя 18 лет я возвращаюсь домой – в Гронинген. Прекрасно видеть, как все поддерживают клуб, это заставило меня задуматься, что еще я могу сделать для Гронингена. Я послушался своего сердца", – сказал полузащитник.

На протяжении своей карьеры Роббен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси, Реал и Баварию. В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов 2012/13, забив победный гол в ворота Боруссии Д.

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