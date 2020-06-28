Марио Гомес отметился голом в прощальном матче – экс-форвард сборной Германии завершает карьеру

Нападающий Штутгарта Марио Гомес эффектно попрощался с профессиональным футболом.

Ветеран швабов забил мяч в последнем туре второй Бундеслиги против Дармштадта.

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Гомес поразил ворота соперника в привычном стиле – оторвался от опекунов и четко реализовал прострел партнера. Это был шестой гол Марио в сезоне, его команда гарантировала себе повышение в элиту. Недавно 34-летний игрок объявил, что этот сезон станет для него последним.

Гомес трижды становился чемпионом Германии (однажды со Штутгартом и дважды с Баварией), также завоевал "золото" в Турции с Бешикташем. В составе мюнхенцев побеждал в Лиге чемпионов 2012/13, был частью сборной Германии, которая брала "бронзу" чемпионата мира 2010 года.

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