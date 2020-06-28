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Штутгарт оформив вихід до Бундесліги – Гамбург ганебною поразкою вирішив долю путівки до плей-офф

18:43 - Читать на русском
Штутгарт оформив вихід до Бундесліги – Гамбург ганебною поразкою вирішив долю путівки до плей-офф
Гравці Хайденхайма / Bild

В рамках 34-го туру другої Бундесліги визначились команди, які піднімуться в класі.

Друга Бундесліга 2019/20. 34-й тур

Армінія – Хайденхайм – 3:0

Голи: Клос, 14, Фогльзаммер, 17, Клаусс, 53

Гамбург – Зандгаузен – 1:5

Голи: Хант, 62, (пен.) – Ван Дронглен, 13, (аг.), Беренс, 21, 83, (пен.), Енгельс, 89, Дікмайєр, 90+3

Штутгарт – Дармштадт – 1:3

Голи: М. Гомес, 42 – Дурсун, 32, Бадер, 53, Кемпе, 88

Вилучення: Палссон, 66 (Дармштадт)

Поєдинок Штутгарта нічого не вирішував у боротьбі за друге місце – "шваби" гарантували собі вихід до еліти завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у Хайденхайма. Напевне тому Дармштадт зумів обіграти господарів, попри гол Маріо Гомеса, який прийняв рішення завершити кар'єру.

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А от за путівку до плей-офф боролись Гамбург та Хайденхайм, але обидві команди примудрились розгромно програти. Хайденхайм був розбитий лідером другої Бундесліги – Армінією, а Гамбург взагалі був знищений Зандгаузеном.

Таким чином, саме Хайденхайм змагатиметься із Вердером у плей-офф за місце у першій Бундеслізі – команда випередила Гамбург лише на одне очко.

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Хайденхайм Хайденхайм Вердер Вердер Штутгарт Штутгарт Гамбург Гамбург Німеччина
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