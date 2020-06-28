Штутгарт оформив вихід до Бундесліги – Гамбург ганебною поразкою вирішив долю путівки до плей-офф

В рамках 34-го туру другої Бундесліги визначились команди, які піднімуться в класі.

Друга Бундесліга 2019/20. 34-й тур

Армінія – Хайденхайм – 3:0

Голи: Клос, 14, Фогльзаммер, 17, Клаусс, 53

Гамбург – Зандгаузен – 1:5

Голи: Хант, 62, (пен.) – Ван Дронглен, 13, (аг.), Беренс, 21, 83, (пен.), Енгельс, 89, Дікмайєр, 90+3

Штутгарт – Дармштадт – 1:3

Голи: М. Гомес, 42 – Дурсун, 32, Бадер, 53, Кемпе, 88

Вилучення: Палссон, 66 (Дармштадт)

Поєдинок Штутгарта нічого не вирішував у боротьбі за друге місце – "шваби" гарантували собі вихід до еліти завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у Хайденхайма. Напевне тому Дармштадт зумів обіграти господарів, попри гол Маріо Гомеса, який прийняв рішення завершити кар'єру.

Роббен офіційно оголосив про відновлення кар'єри – легенда знову гратиме за рідний клуб

А от за путівку до плей-офф боролись Гамбург та Хайденхайм, але обидві команди примудрились розгромно програти. Хайденхайм був розбитий лідером другої Бундесліги – Армінією, а Гамбург взагалі був знищений Зандгаузеном.

Таким чином, саме Хайденхайм змагатиметься із Вердером у плей-офф за місце у першій Бундеслізі – команда випередила Гамбург лише на одне очко.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа