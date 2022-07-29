"Для нас австрийские команды – не фартовые": Сабо оценил шансы Динамо на проход Штурма
Легенда "бело-синих" Йожеф Сабо считает, что киевляне, несмотря на значительные проблемы в составе, обязаны выходить в групповой этап Лиги чемпионов.
"Для нас австрийские команды – не фартовые. Нашим нужно собираться и проходить дальше. Раз Динамо прошло турок, то обязано проходить и австрийцев.
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С ними будет легче играть на выезде – такой поддержки, как дома у Фенербахче, у Штурма не будет.
Игра с Фенербахче не была игрой уровня Лиги чемпионов. Дальше киевлянам с таким составом и такой игрой будет трудно: средняя линия практически отсутствует, в нападении проблемы", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.
Напомним, Динамо в большинстве в добавленное время дожало Фенербахче (2:1) и вышло в 3-й тур квалификации Лиги чемпионов, где встретится с австрийским Штурмом.
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