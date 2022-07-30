Чемпіонат Австрії 2022/23, 2-й тур

Штурм Грац – Зальцбург – 2:1

Голи: Хейлунд, 23, 51 – Чергорд, 87

Штурм напередодні поєдинку з Динамо у 3-му раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів здобув несподівану перемогу над чинним чемпіоном Австрії – Зальцбургом. Рахунок відкрив данський форвард Хейлунд, який запресингував голкіпера та в підкаті забив м'яч у ворота.

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На початку другої половини Расмус продемонстрував свій дриблінг, отримавши м'яч від Данте у центрі поля. Хейлунд прокинув м'яч повз захисника та втік на побачення з воротарем, потужним ударом його завершивши. Чергорд відіграв один гол, але Штурм Грац втримав переможний рахунок. Відзначимо, що екс-форвард Шахтаря Фернандо вийшов у стартовому складі Зальцбурга, але за 85 хвилин ігрового часу не здійснив результативних дій.

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Таким чином, Штурм Грац став лідером турнірної таблиці, набравши 4 очки, Зальцбург другий з 3 пунктами. Вже незабаром, 3 серпня, Штурм зустрінеться з Динамо у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, початок о 21:00.