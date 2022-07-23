Чемпионат Австрии 2022/23, 1-й тур

Зальцбург – Аустрія – 3:0

Голы: Шешко, 38, Фернандо, 56, Окафор, 61

Зальцбург повел в счете в первом тайме благодаря голу Шешко – результативная передача в активе Фернандо. А в начале второй половины бразилец красиво удвоил преимущество. После вброса мяча с аута Окафор сбросил нападающему, а тот первым касанием пробил в дальнюю девятку. Точку во встрече поставил Окафор.

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Этот матч стал первым в австрийском первенстве этого сезона, поэтому Зальцбург единолично возглавляет таблицу. Добавим, что Фернандо перебрался в Зальцбург еще в апреле, но только сейчас получил возможность выступать за новый клуб.

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