Шовковский выбрал топ-3 лучших вратарей мира

Легенда Динамо и сборной Украины Александр Шовковский выделил лучших игроков на своей позиции.

"Если быть не слишком серьезным, то я бы назвал себя. Но если все же серьезно, то мне нравилась игра Оливера Кана в воротах, в игре на линии он был просто бесподобным. Также мне нравится харизма Петера Шмейхеля.

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Нравился и Джанлуиджи Буффон в молодые годы. Из более современных – Давид Де Хеа, Марк-Андре тер Штеген и Алиссон. Очень сложно кого-то выделить. Назову топ-3, но без распределения мест: Оливер Кан, Мануэль Нойер, который одним из первых начал удачно играть ногами, и Алиссон", – подытожил Шовковский в эфире Instagram УАФ.

Напомним, экс-голкипер Динамо завершил профессиональную карьеру в 2016 году, а сейчас работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

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