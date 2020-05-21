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Шовковский выбрал топ-3 лучших вратарей мира

21 мая 23:53 24 Читати українською
Шовковский выбрал топ-3 лучших вратарей мира
Александр Шовковский / Сайт Динамо

Легенда Динамо и сборной Украины Александр Шовковский выделил лучших игроков на своей позиции.

"Если быть не слишком серьезным, то я бы назвал себя. Но если все же серьезно, то мне нравилась игра Оливера Кана в воротах, в игре на линии он был просто бесподобным. Также мне нравится харизма Петера Шмейхеля.

Шовковский раскрыл свою роль в тренерском штабе сборной Украины

Нравился и Джанлуиджи Буффон в молодые годы. Из более современных – Давид Де Хеа, Марк-Андре тер Штеген и Алиссон. Очень сложно кого-то выделить. Назову топ-3, но без распределения мест: Оливер Кан, Мануэль Нойер, который одним из первых начал удачно играть ногами, и Алиссон", – подытожил Шовковский в эфире Instagram УАФ.

Напомним, экс-голкипер Динамо завершил профессиональную карьеру в 2016 году, а сейчас работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Шовковский Александр Шовковский Мануэль Нойер Мануэль Нойер Олівер Кан Алиссон Алиссон
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