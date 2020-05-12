Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця

Манчестер Юнайтед має в розпорядженні двох класних голкіперів – іменитого Давіда Де Хеа та перспективного Діна Хендерсона. Можливо, настав час зробити ставку на другого?

Де Хеа грає за Манчестер Юнайтед дев'ятий сезон. У буремні для манкуніанців часи Давід зберігав височенний рівень футболу. Рік за роком визнавався найкращим гравцем команди, не вилазив з символічних збірних, а в сезоні 2017/18 затягнув "дияволів" на друге місце АПЛ. Однак відтоді в грі іспанця помітний спад.

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У минулому чемпіонаті Де Хеа багато критикували. В поточному він припустився 3 помилок, які призвели до пропущених голів (лише у Мартіна Дубравки більше). Окрім явних помилок, він рідше рятує ворота сейвами. Давід вже не виділяється в Манчестер Юнайтед – воротар і команда ніби регресували до середнього.

Рівень іспанського голкіпера, звичайно, досі відповідає рівню амбіцій МЮ, але є нюанси. По-перше, Де Хеа має одну з найвищих зарплат у клубі – у вересні він підписав новий контракт з тижневим окладом у 350 тисяч фунтів. По-друге, на ньому можна непогано заробити. У Європі високо цінують статус Давіда та готові викласти за нього солідні гроші.

Чи є сенс втримувати ДДХ, коли клуб має готового наступника? 23-річний вихованець "дияволів" Дін Хендерсон вже готовий взяти на себе роль першого номера Манчестер Юнайтед. По грі він зараз практично не поступається іспанцю.

Хендерсон орендами пройшов всю піраміду професіонального англійського футболу. 2015/16 – Стокпорт Каунті у Північній Конференції, 2016/17 – Грімсбі Таун у Другій лізі, 2017/18 – Шрусбері Таун у Першій лізі, 2018/19 – Шеффілд Юнайтед у Чемпіоншипі. У нинішньому сезоні Дін феєрить з колективом Кріс Вайлдера в АПЛ.

7 місце Шеффілда – заслуга зокрема і молодого голкіпера. Хендерсон зіграв 10 матчів Прем'єр-ліги на нуль (лише у Ніка Поупа більше). За успішністю сейвів Дін (76,9%) програє тільки феноменальному Аліссону (80,4%), а Де Хеа відстає (72,4%).

У середньому за матч Хендерсон пропускає 0,81 гола – це також другий показник в АПЛ після голкіпера Ліверпуля. Погані цифри точності передач можна пояснити тим, що "мечі" не розігрують від воріт – доводиться виносити на чужу половину.

Шеффілд Юнайтед бореться за єврокубки завдяки хорошій грі біля власних воріт – всього лиш 25 пропущених м'ячів. Це на 12 голів менше, ніж мало б бути, відповідно до системи xG. Існує багато чинників такого розходження, потрібен дуже детальний аналіз. Проте один з головних факторів – подвиги воротаря. Хендерсон повністю в порядку.

Dean Henderson has had an unbelievable season for Sheffield United



Should he be Manchester United’s No. 1 already? ? pic.twitter.com/Bq2Q8V7yVo — Goal (@goal) March 2, 2020

Після завершення сезону Дін повертається з оренди в Манчестер Юнайтед (контракт до 2022-го). До нього придивляються інші топ-клуби. Перед керівництвом "дияволів" важливе рішення – як розпорядитися долею 23-річного голкіпера. Роль запасного Хендерсон переріс, а ділити з ним ігровий час Де Хеа навряд чи погодиться.

Послуги Хендерсона коштуватимуть Манчестер Юнайтед значно менше за послуги Де Хеа – Дін заробляє у 20 разів скромнішу суму. Молодий воротар має перспективи росту і вже зараз демонструє високий клас. Ще один нюанс – він "свій" для манкуніанців і чудово вписується в стратегію британізації Сульшера.

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