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Шовковский раскрыл свою роль в тренерском штабе сборной Украины

20:29 45 Читати українською
Шовковский раскрыл свою роль в тренерском штабе сборной Украины
Шовковский и Шевченко / Сайт УАФ

Александр Шовковский выделил задачи, с которыми он помогает справиться главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

"Меня часто спрашивают об этом. Все считают, что я работаю с голкиперами, но у нас есть ответственный за вратарей – это Педро Харо. Думаю, он хорошо справляется со своей работой. Нас полностью устраивают наши показатели.

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А я помощник главного тренера, помогаю ему с планом, стратегией на матч. Не могу сказать, что у меня есть определенная ответственность за те или иные моменты. Мы можем с главным тренером обсуждать все, можем рекомендовать ему все что угодно.

Но окончательное решение должен принимать он. Мы даем очень много информации о готовности наших игроков, кто в лучшей форме, кто с кем лучше взаимодействует, статистические данные. Всю эту информацию один человек не может держать в голове. Поэтому важна работа всей команды тренерского штаба", – сказал Шовковский в эфире Instagram УАФ.

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Александр Шовковский Александр Шовковский Украина Украина Сборная Украины Педро Харо Педро Харо Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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