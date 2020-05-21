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Шовковський обрав топ-3 найкращих воротарів світу

21 травня 23:52 192 Читать на русском
Шовковський обрав топ-3 найкращих воротарів світу
Олександр Шовковський / Сайт Динамо

Легенда Динамо та збірної України Олександр Шовковський виділив найкращих гравців на своїй позиції.

"Якщо бути не надто серйозним, то я б назвав себе. Але якщо все ж серйозно, то мені подобалася гра Олівера Кана на воротах, в грі на лінії він був просто незрівнянним. Також мені до вподоби харизма Петера Шмейхеля.

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Подобався і Джанлуїджі Буффон в молоді роки. З більш сучасних – Давід Де Хеа, Марк-Андре тер Штеген і Аліссон. Дуже складно когось виділити. Назву топ-3, але без розподілу місць: Олівер Кан, Мануель Нойєр, який одним з перших почав вдало грати ногами, і Аліссон", – підсумував Шовковський в ефірі Instagram УАФ.

Нагадаємо, екс-голкіпер Динамо завершив професіональну кар'єру в 2016 році, а зараз працює помічником Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Шовковський Олександр Шовковський Мануель Нойєр Мануель Нойєр Олівер Кан Аліссон Аліссон
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