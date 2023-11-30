"В раздевалку Динамо вернулась музыка. Веселее немножко стало.

Вратарский дуэт экс-одноклубников – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 15-го тура

Почему Луческу запрещал или попросил не включать ее? Я помню, он говорил, что каждому футболисту нравится какая-то своя музыка и ему нужно готовиться к игре индивидуально. Но в конце он уже говорил: "Доставайте наушники, вы так не настроитесь на игру", – рассказал Андриевский в интервью YouTube-каналу ВДИНАМО.

Напомним, после ухода Мирчи Луческу Динамо выиграло оба своих матча (с Кривбассом и Рухом), а наставник команды Александр Шовковский был признан лучшим тренером 15-го тура.

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