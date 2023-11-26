Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Рух, стартовал в 15:00. Игра прошла в столице Украины на стадионе имени Валерия Лобановского. Другой поединок игрового дня, который должен был состояться в Александрии, отменили из-за погодных условий, а вот в Киеве команды все же смогли сыграть.

Для Александра Шовковского этот матч стал первым домашним в должности главного тренера Динамо. Его подопечным предстояло прервать позорную серию в УПЛ. Последние два домашних матча чемпионата киевляне проиграли, не забив ни одного гола – такого в истории "бело-синих" еще не было. В случае победы Динамо на расстояние трех очков (с матчем в запасе) приближалось к Шахтеру, который в пятницу потерял очки с Полесьем.

Динамо – Рух: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Рух еще никогда не обыгрывал Динамо, зато в текущем сезоне уже отобрал очки у Шахтера. Международную паузу на матче сборных "желто-черные" заполнили спаррингом против тех же "горняков", которых достаточно уверенно обыграли со счетом 3:1.

В стартовом составе Динамо вместо Ваната, который травмировался в лагере молодежной сборной, но попал в запас, вышел Бенито. У Руха Юрий Климчук тоже не попал в старт, оказавшись в резерве.

На старте игры именно Рух больше владел мячом. Подопечные Виталия Пономарева, как и в спарринге с Шахтером, активно прессинговали соперников, но получили быстрый гол. Уже на 6-й минуте Юрий-Владимир Герета "привез" гол в свои ворота. Сначала кипер Руха под прессингом неудачно выбил мяч. Александр Тымчик был первым на перехвате и пробил в ближний угол из-за пределов штрафной. Вратарь вполне мог брать, но пропустил. 1:0 – Динамо быстро повело в счете.

Рух мог быстро отыграться. На 12-й минуте гости не забили только чудом. Сначала мощный удар/прострел Сапуги принял на себя игрок гостей, а буквально тут же Слюбик не смог акцентированно пробить из пределов вратарской. Георгий Бущан забрал мяч.

И тут на авансцену вышел арбитр. Владимир Шепелев выходил один на один с Геретой после ошибки Эдсона, упавшего на ровном месте. Арбитр Владимир Новохатний "сыграл" за Рух, зафиксировав фол. Которого на самом деле не было – повтор показал, что Эдсон банально поскользнулся. Отобрали у киевлян чистый выход один на один. Вскоре после этого Эдсон получил травму и не смог продолжить игру. Его заменил Пидгурский, который, забегая вперед, тоже вышел не очень удачно.

До перерыва у обеих команд еще были моменты. Шепелев пробил выше. Бражко решился на удар с центра поля – очень неудачно. У Руха Дидык пробил мимо ворот после углового от Таллеса. Было опасно.

А забило снова Динамо. На 43-й минуте второй раз ошибся Герета. Вратарь, как и в случае с первым голом, неудачно выбил мяч. Кабаев опередил Пидгурского, тоже сыгравшего не лучшим образом. Владислав вошел в штрафную, качнул соперника и левой пробил в дальний угол. Дебютный гол Кабаева за Динамо в официальных матчах. Игорь Суркис сразу же отметил это событие зажженной сигаретой в VIP-ложе. 2:0 после первого тайма – Рух больше владел мячом (56 против 44%) и имел моменты, но две индивидуальные ошибки привели к двум пропущенным голам.

Второй тайм лучше начало Динамо. "Бело-синие" быстро выровняли процент владения мячом, но остроты у ворот Гереты не было. Разве что можно вспомнить момент, когда Караваев не смог отдать точный пас на Бенито – Слюбик в подкате перехватил, а Герета отбил мяч после второй попытки Александра. Был еще удар Кабаева в руки Герете.

"Каба, ты просто очень сильно мотался, поэтому и получил по ногам", – арбитр Владимир Новохатний потроллил Кабаева после очередного фола гостей против динамовца. Есть и свои хотя бы маленькие плюсы отсутствия болельщиков.

На поле появились Ванат и Климчук. Последний едва не воспользовался ошибкой Дячука, однако его прострел не нашел адресата. После перерыва стало заметно, что Рух потерял свое главное оружие – прессинг. В отсутствие сил у футтболистов "желто-черных" они уже не создавали динамовцам таких проблем, как в первом тайме.

Последние минуты игры прошли без моментов. Разве что Ванат с острого угла не попал в створ. Киевляне спокойно довели поединок до победы.

2:0 – Динамо выиграло дебютный домашний матч под руководством Александра Шовковского, прервав неудачную серию в родных стенах. Киевляне набрали 22 пункта и поднялись на 6-е место турнирной таблицы. До Шахтера – три очка и матч в запасе. Днепр-1 оторвался от киевлян на 8 баллов, сыграв на два поединка больше. Рух не смогло опередить Шахтер, оставшись на 5-й позиции – 24 очка.

В следующем туре "желто-черные" сыграют против Зари в Ужгороде. Динамо тоже на выезде будет противостоять Минаю.

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