"У роздягальню Динамо повернулася музика. Веселіше трішки стало.

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Чому Луческу забороняв або попросив не вмикати її? Я пам'ятаю, він казав, що кожному футболісту подобається якась своя музика і йому потрібно готуватися до гри індивідуально. Але в кінці він вже казав: "Діставайте навушники, ви так не налаштуєтеся на гру", – розповів Андрієвський в інтерв'ю YouTube-каналу ВДИНАМО.

Нагадаємо, після відходу Мірчі Луческу Динамо виграло обидва свої матчі (з Кривбасом і Рухом), а наставник команди Олександр Шовковський був визнаний найкращим тренером 15-го туру.

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