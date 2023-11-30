Вратарский дуэт экс-одноклубников – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 15-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итоги прошедшего тура.
Лучшим тренером 15-го тура признан коуч Динамо Александр Шовковский, сообщает официальный сайт УПЛ.
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48-летний специалист опередил в голосовании Юрия Максимова (СК Днепр-1), Юрия Калитвинцева (Полесье) и Юрия Вернидуба (Кривбасс).
Награду же самого полезного игрока получил голкипер Полесья Денис Бойко. Ему удалось обойти полузащитника Вереса Виталия Дахновского, полузащитника Динамо Владислава Кабаева и защитника СК Днепр-1 Владимира Адамюка.
Напомним, в матче 15-го тура УПЛ Динамо одолело Рух (2:0), а Полесье расписало безголевую ничью с Шахтером.
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