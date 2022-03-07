"Никогда не было и никогда не будет более ценного в мире, чем жизнь человека! Жизнь наших родителей и наших детей! И никогда не будет прощения тому, кто, прикрываясь миром, начинает войну. Как бы "тот" эту войну не называл.

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"Тот" навсегда войдет в историю, но точно не так, как хотел бы. И имя "того" навсегда будет ассоциироваться с худшими подонками этого мира. Кто не помнит свою историю и не делает выводов, тот будет снова и снова повторять одни и те же ошибки, и у того никогда не будет будущего! Ничто в этом мире не пройдет бесследно…

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!" – написал Шовковский в Instagram.

Напомним, сегодня длится уже 12-й день войны. Вооруженные Силы Украины и обычные люди демонстрируют невероятное единство, приближающее день победы и изгнание врага с нашей земли.

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