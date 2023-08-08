"Поздравляю Андрея с завершением блестящей карьеры игрока... И желаю ему не менее блестящей тренерской карьеры... Увидимся уже у кромки футбольного поля!" – написал Шовковский в своем Instagram.

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Пятов ответил легенде Динамо и сборной Украины в комментариях: "Спасибо, тренер. Многому научился в наших противостояниях в роли игроков. Теперь время противостояний на уровне тренеров. Но сборная научила, что когда надо, то будем объединяться ради общих побед".

Напомним, Пятов объявил о завершении карьеры в 39 лет и сразу взялся за работу тренера вратарей в Шахтере. Андрей является третьим в списке игроков, которые провели больше всего матчей за Шахтер – 482 игры. За 16 лет в донецком клубе Пятов завоевал 28 трофеев (11 чемпионств Украины, 8 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА) – и это абсолютный рекорд клуба всех времен.

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