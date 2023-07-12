Шахтер вспомнил все отраженные пенальти Пятова – в списке жертв Селезнев и легенда Манчестер Сити
12 июля 06:30 - Читати українською
Андрей Пятов за 16 лет в Шахтере показал неплохое умение противостоять ударам с "точки".
Донецкий клуб опубликовал видео всех успешных пенальтийных дуэлей легенды.
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Всего в Шахтере Пятов парировал 12 из 51 одиннадцатиметрового. Вратарь "горняков" огорчал таких мастеров, как Евгений Селезнев, Александр Рыкун и Серхио Агуэро. Правда, некоторым сразу удавалось добить мяч в сетку. Зато Ваут Вегхорст облегчил задачу, запустив мяч в небеса.
Напомним, Пятов объявил о завершении карьеры в 39 лет и сразу принялся за работу тренера вратарей в Шахтере.
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