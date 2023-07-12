Андрей Пятов за 16 лет в Шахтере показал неплохое умение противостоять ударам с "точки".

Донецкий клуб опубликовал видео всех успешных пенальтийных дуэлей легенды.

Пятов объяснил решение завершить карьеру и стать тренером в Шахтере

Всего в Шахтере Пятов парировал 12 из 51 одиннадцатиметрового. Вратарь "горняков" огорчал таких мастеров, как Евгений Селезнев, Александр Рыкун и Серхио Агуэро. Правда, некоторым сразу удавалось добить мяч в сетку. Зато Ваут Вегхорст облегчил задачу, запустив мяч в небеса.

Напомним, Пятов объявил о завершении карьеры в 39 лет и сразу принялся за работу тренера вратарей в Шахтере.

️ Андрій Пятов ️



Усі відбиті голкіпером пенальті у складі «Шахтаря»



Який сейв запам’ятався вам найбільше? #Shakhtar #Легенда #Україна pic.twitter.com/ZDphZD1Pm2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2023

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