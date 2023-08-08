"Вітаю Андрія з завершенням блискучої кар’єри гравця… І бажаю йому не менш блискучої тренерської карʼєри…

Побачимось вже біля кромки футбольного поля!" – написав Шовковський у своєму Instagram.

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Пятов відповів легенді Динамо та збірної України в коментарях: "Дякую, тренере. Багато чому навчився у наших протистояннях у ролі гравців. Тепер час протистоянь на рівні тренерів. Але збірна навчила, що коли треба, то будемо об'єднуватися заради спільних перемог".

Нагадаємо, Пятов оголосив про завершення кар'єри у 39 років та відразу взявся за роботу тренера воротарів у Шахтарі. Андрій є третім у списку гравців, які провели найбільше матчів за Шахтар – 482 гри. За 16 років у донецькому клубі Пятов завоював 28 трофеїв (11 чемпіонств України, 8 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА) – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів.

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