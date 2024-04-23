Шовковский получил мощное усиление перед дуэлью со СК Днепр-1 – лидер Динамо пропустил последние матчи киевлян
Лазарет "бело-синих" наконец-то покинули два последних футболиста.
Полузащитник Динамо Владимир Бражко вернулся к тренировкам с киевским клубом, сообщает официальный сайт команды.
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По информации источника, сегодня, 23 апреля, Бражко работал с определенными ограничениями. Однако уже с завтрашнего дня Владимир полноценно будет заниматься вместе со всеми и постепенно готовиться к ближайшему поединку против СК Днепр-1.
Отмечается, что сейчас в Динамо нет травмированных игроков – Навин Малыш также уже занимается в общей группе.
Напомним, Бражко пропустил два последних матча "бело-синих" – против Миная и Полесья – из-за инфекционной болезни. В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за киевлян 25 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
К слову, дуэль между СК Днепр-1 и Динамо состоится в субботу, 27 апреля, в рамках 26-го тура УПЛ.
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